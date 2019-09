Dessin par deto Dessin par deto

En ce 23 septembre (demain pour nous) Nintendo fête ses 130 ans d'existence.Le 23 septembre 1889, Fusajiro Yamauchi fonde à Kyoto sa petite compagnie, "Nintendo Koppaï" et produit des cartes à jouer japonaises nommées hanafuda, puis s'étend aux cartes à jouer occidentales.Le petit fils de Fusajiro, Hiroshi Yamauchi, prend le relais dans les années 1950 et sentant le domaine des jeux de carte en perdition oriente Nintendo dans divers autres domaines, des jeux de société et jouets pour enfants aux premiers jeux électroniques... En passant notamment par des "loves hôtel" (hôtel de charme). Gunpei Yokoi est l'homme derrière de nombreuse inventions dont l'Ultra-Hand, un des jouets les plus populaires de Nintendo.C'est dans les années 70 que Nintendo toujours avec Hiroshi commercialise ses premiers sets de "jeu vidéo", avec notamment la gamme des TV Color où chaque console embarque un mini-jeu dont le fameux clone de Pong. En 1975, Nintendo s'initie aux jeux d'arcade et c'est à ce moment là qu'arrive un certain bonhomme : Shigeru Miyamoto. Le succès mondial du jeu d'arcade Donkey Kong propulsera Jumpman, renommé après en Mario, comme mascotte de Nintendo. Pendant ce temps, Yokoi concevra les Game & Watch, la toute première console portable de Nintendo déclinée en plusieurs jeux. Les Game & Watch connaîtront également un succès mondial.Les générations s'enchaînent avec de nouvelles consoles toujours plus puissantes. De la Famicom (Family Computer, équivalent japonais de NES, Nintendo Entertainment System) à la Wii U en passant par les différentes Game Boy et Nintendo DS, Nintendo créé, développe et étend de nouveaux univers. Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Pokémon, Yoshi, Kirby, Metroid, Star Fox, F-Zero, Fire Emblem, Kid Icarus, Mother (EarthBound), Animal Crossing, Wario Ware, Pikmin, Xenoblade Chronicles, Splatoon et Super Smash Bros sont parmi les univers / franchises les plus connues appartenant à Nintendo.En 2002, Hiroshi Yamauchi cède sa place de président de Nintendo à une personne extérieure à la famille fondatrice : Satoru Iwata, initialement développeur puis président de Hal Laboratory un studio de jeu vidéo indépendant très proche de Nintendo ayant créé les licences Kirby et Super Smash Bros. Sous Iwata la Wii et la Nintendo DS, connaîtront le succès commercial en séduisant le grand public alors que les consoles de Nintendo étaient alors sur le déclins.Aujourd'hui on arrive à la Nintendo Switch, la dernière console actuellement disponible qui fait pour la première fois depuis les années 80 jonction des consoles portables et salon de la firme japonaise. Nintendo a vendu 36,87 million de Switch au 30 juin dernier.D'ailleurs, "Bowsette" fête aussi son anniversaire, son premier anniversaire XD...