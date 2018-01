Aujourd'hui je vais lister les franchises (propriétés intellectuelles, "IP") de Nintendo au 31/12/2017.La dernier franchise de Nintendo créée aujourd'hui c'est Sushi Striker, dont le premier jeu (et probablement seul qui existera pour cette série) a été annoncé à l'E3 2017.Si j'ai oublié des franchises, ça serait autour des générations Arcade (ou 1 franchise = 1 borne) et SNES/N64/DS sur des franchises sorties qu'au Japon où je n'ai pas rerevérifié (par exemple, j'avais un doute et je viens de vérifier le visual novel Metal Slader Glory de Hal Laboratory sur SNES n'est pas une franchise Nintendo, Nintendo n'a seulement édité que la version Director's Cut ).Pour une grande partie de ces franchises, il n'y a qu'un seul jeu. Les noms sont dans leur version américaine et peuvent donc ne pas correspondre avec les noms en France ou en Europe (comme par exemple "Style Savvy" (au Japon "Girls Mode") qui est en français "Nintendo présente: La Nouvelle Maison du Style").Je ne listerais pas les licences dérivées des franchises principales (spin-off) car elles restent rattachées à leur franchises d'origines (les Mario Kart, les Pokémon Ranger, Pokémon Mystery Dungeon...).Sauf exception (comme par exemple avoir un nom original), j'exclus également tout ce qui est jeux de sport à licence et les licences de jeux de mahjong / jeu de go / jeu de société produits et édités par Nintendo (exemple : NBA Courtside, Wii Echecs...).Liste des franchises Nintendo (bornes arcades à Nintendo Switch) :-----------------------------------------------------SUPER MARIOTHE LEGEND OF ZELDAKIRBYPOKEMONSUPER SMASH BROS.1-2-SWITCH1080°A KAPPA'S TRAILAND-KENSAKUANIMAL CROSSINGANIMAL LEADER (CUBIVORE)ANOTHER CODEAQUASPACEARMSART ACADEMYART STYLEASH: ARCHAIC SEALED HEATAURA-AURA CLIMBERBALLOON FIGHTBARKER BILL'S TRICK SHOOTINGBATTLE CLASHBIG BRAIN ACADEMYBRAIN AGEBONSAI BARBERBOXBOY!CALCIOBITSCAPTAIN RAINBOWCARD HEROCHIBI-ROBO!CHOSOJU MECHA MGCLUBHOUSE GAMESCLU CLU LANDCODE NAME S.T.E.A.M.CUBIVORECUSTOM ROBODEVIL WORLDDEVIL'S THIRDDILLON'S ROLLING WESTERNDISASTER: DAY OF CRISISDONKEY KONGDOSHIN THE GIANTDRILL DOZERDUCK HUNTECO SHOOTERELECTROPLANKTONENDLESS OCEANETERNAL DARKNESSEVER OASISEXCITEBIKEF-1 RACEF-ZEROFAMICOM TANTEI CLUBFAMICOM WARS (ADVANCE WARS)FATAL FRAME (ZERO)FIRE EMBLEMFLINGSMASHFLUIDITYFREAKYFORMSFOSSIL FIGHTERGAME & WATCHGEISTGIFTPIAGIRL MODE (STYLE SAVVY)GLORY OF HERACLESGOLDEN SUNGUMSHOEHANA SAMURAIHARMO-KNIGHTHELIFIREHOGAN'S ALLEYHOTEL DUSKICE CLIMBERJAM WITH THE BANDJOY MECH FIGHTKID ICARUSKIKI TRICKKONAE-CHANKURURINLINE ATTACK HEROESLINK 'N' LANCHLOOKSLEY'S LINE UPMACH RIDERMAGICAL VACATIONMARVELOUSMASTER OF ILLUSIONMETAL COMBATMETAL TORRENTMETROIDMIIMOLE MANIAMONKEY MAGICMONSTER TACTICSMOTHER (EARTHBOUND)NINTENDO BADGE ARCADENINTENDO SCOPENINTENDOGSNINTENDOJINUMBER BATTLESODAMAOSU! TATAKAE! OENDAN (ELITE BEAT AGENTS)PANDORA'S TOWERPANEL DE PON (PUZZLE LEAGUE)PAPER PLANEPHOTO DOJOPICTUREBOOK GAMESPIKMINPILOTWINGSPOLARIUMPROJECT HACKERPULLBLOXPUNCH-OUT!!R NO SHOSAIRADAR SCOPERHYTHM HEAVENROBOT (GYROMITE + STACK-UP)ROCK N' ROLL CLIMBERSATELLAWALKERSHERIFFSHIGESATO ITOI'S NO. 1 BASS FISHINGSHIN ONIGASHIMASHORT ORDER / EGGSPLODE!SIN AND PUNISHMENTSKY SKIPPERSLIDE ADVENTURE MAGKIDSNAPDOTSSNIPPERCLIPSSNOWPACK PARKSOLARSTRIKERSOMA BRINGERSPACE DEMONSPACE FEVERSPACE FIREBIRDSPACE LAUNCHERSPECIAL TEE SHOTSPIN SIXSPLATOONSPORTSSPOTTO!STAR FOXSTARSHIP DEFENCESTARTROPICSSTEEL DIVERSTUNT RACE FXSUSHI STRIKERSUTTE HAKKENSWAPNOTETAKT OF MAGICTANK TROOPERTELEROBOXERTEST DRIVERTHE FROG FOR WHOM THE BELL TOLLSTHE LAST STORYTHE LEGEND OF STAFY (LEGENDARY STARFY)THE LEGEND OF THE QUIZ TOURNAMENT OF CHAMPIONSTHE MYSTERIOUS MURASAME CASTLETHE WONDERFUL 101THRUSPACETO THE EARTHTOKYO CRASH MOBTOMATO ADVENTURETOUCH PANICTRAJECTILEURBAN CHAMPIONVEGA STAKESWARIOWAVE RACEWII FITWILD GUNMANXENOBLADE (XENOBLADE CHRONICLES)YOSHIYOU, ME, AND THE CUBEYUYUKIZANGEKI NO REGINLEIV-----------------------------------------------------Bref qu'est-ce que vous en pensez ? Quelles franchises avez-vous déjà joué et lesquelles aimeriez-vous revoir un jour sur Nintendo Switch ou de futures consoles Nintendo ?