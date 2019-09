La seule chose que nous tenons à clarifier, maintenant que Remedy possède les droits de publication, est que nous pourrions amener Alan Wake sur d’autres plateformes si nous le voulions. Nous n’avons rien à annoncer pour le moment. Nous sommes entièrement concentrés sur la sortie de Control le 27 août.

Une vidéo publiée par le YouTubeur Doctre81 (le même qui avait dévoilé des preuves de l’arrivée de The Witcher 3 sur Switch avant son annonce) insinue qu’Alan Wake, titre sorti sur Xbox 360 en 2012, pourrait être porté sur la console de Nintendo. Pour cela, il se base sur deux éléments : en premier lieu, Remedy a récupéré les droits de la licence en payant 2,5 millions de dollars à Microsoft au début du mois de juillet, acquisition qui s’est suivie d’une déclaration mystérieuse d’un porte-parole du studio à Eurogamer :Enfin, le deuxième élément en faveur de l’arrivée d’Alan Wake sur Switch est une annonce postée sur LinkedIn par Virtuos, une société de sous-traitance sino-française dans le domaine des jeux vidéo, qui en connaît un rayon en portages Switch (ayant œuvré, par exemple, sur ceux de Starlink: Battle for Atlas ou Dark Souls Remastered, et travaillant actuellement sur celui de The Outer Worlds). Cette entreprise a, de plus, des liens avec Remedy : elle a aidé le studio pour le développement de Quantum Break. Cette annonce, donc, stipule que Virtuos rechercherait un ingénieur logiciel pour travailler sur “un remake d’un jeu d’action-aventure triple A non-annoncé” contenant des “éléments destructibles“.