Jeux Vidéos

DLC

La suggestion que je propose est plus une image de ce que souhaite les fans, les personnages que vous verrez sur cette image sont en somme ceux qui reviennent souvent dans les conversations/spéculations sur l'ensemble d'internet. Surtout ceux qui sont récurent ces dernières 24 heures Je juxtapose cette idée avec le roster actuel pour donner une perspective.

Avec le quatrième combattant dévoilé tôt aujourd'hui paretnous savons quederejoint le casting mais nous savons également que le dernier combattant dune sera pas le dernier. Ce qui veut dire que les spéculation reprennent de plus belle. Je me suis donc amusé aujourd'hui a compilé les spéculations les plus récurrents sur les réseaux sociaux et autres forums.Avant de commencer pour le sujet de ce billet, je vous donne un petit avant propos:J'aimerais qu'on évalue le pour et le contre de chaque personnages présent sur la section à votre droite. Enfin qu'on examine la faisabilité du personnage retranscrit pour