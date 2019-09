3 nouvelles vidéos sur Petscop ont été posté plus tôt ce matin. On y découvre Paul enfin explorer l'école plus en profondeur, "sauver" Care B et découvrir la "machine" qui se trouve dans la cave. Vidéos qui d'ailleurs coïncident avec la rentrée scolaire (les derniers vidéos avec l'oeuf de Pâque ayant été posté le jour de Pâque).Pour ceux qui découvrent Petscop avec cet article et n'auraient pas vu mes 2 précents articles sur Gamekyo : Petscop est un jeu vidéo sur PlayStation que Paul a trouvé... Sauf que ce jeu n'existe pas.La chaîne YouTube Petscop est une série de vidéos initiée en 2017 qui reprend les codes des jeux à réalité alternée ainsi que les "creepypasta" (histoire horrifique) dont vous connaissez probablement celle sur Zelda: Majora's Mask "Ben Drowned". La communauté s'est vite formé sur Reddit pour chercher les indices et théoriser sur l'histoire réelle derrière ce jeu énigmatique.Il est difficile d'expliquer l'histoire si vous n'avez pas vu la majeure partie des vidéos. Et puis déjà parce qu'il manque des informations pour savoir ce qui se passe réellement autour de "Paul" qu'une partie de la communauté le présume mort depuis quelques vidéos déjà.Pour résumer les dernières informations : Le jeu Petscop sauvegarde les inputs des joueurs et les restituent sous forme de "demo" (exactement comme quand on attend sur l'écran titre quelques secondes). Il est aussi possible de visionner ces enregistrements dans un menu secret (vidéos Petscop 17 et 18 ). On sait qu'avant Paul il y a eu plusieurs autres enfants et que le jeu a tourné au sein de la famille de Paul. Le jeu serait intimement lié à une fille (surnommée Care) qui aurait disparue puis réapparue en 1992.La vidéo Petscop 24 est littéralement un crédit de fin, mais je ne pense pas que c'est terminé (les noms sont d'ailleurs ceux qui ont testé le jeu, visible dans la vidéo Petscop 19).Liens utiles :- Presentation que j'avais faite - http://www.gamekyo.com/blog_article417523.html- Petscop Reddit - https://www.reddit.com/r/Petscop/- Google Document - https://docs.google.com/document/d/1w2ynGWEkZFohCwrUJCX3iQ7sTyRSE9JMoskrCNHSJYQ/ (qui reprend tous les éléments vus dans les vidéos 1 à 21 ainsi que les théories)