Bonjour membre de Gamkyo



Pourrais-je avoir svp, vos avis concernant un bon jeu de survival horror ^^ (sur PS4 si possible)



A la sortie récente du remake de RE2 (et ça sera mon prochaine achat) j’ai un folle envie de jouer un bon survival horror.

Ayant louper quelques uns sur PS3, je me retrouve donc un peu « perdu » et je sais pas trop quoi choisir.



Ce matin dans un magasin je suis tomber sur The evil withn 1 il était à 10€ donc je l’ai pris. Je me ferrai mon propre avis plus tard, mais que pensez-vous de cette série ?

Si vous avez un bon survival à me proposer je suis partant ^^

Merci d’avance ^^