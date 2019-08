C'est avec pas mal de retards que je me suis enfin maté chez 3eme saison de True Detective tant attendue après une seconde saison en demi-teinte, mais j'en ressors plutot mitigé.La serie commence plutot bien avec le retour de cette ambiance d'Amerique profonde, une disparition d'enfants, l’impression de repartir sur un delire un satanique avec les poupées et ce duo d'acteurs tres vite attachants.Mais la serie est trop longue pour ce qu'elle raconte (5/6 episodes max aurait suffit), il y a plein de passages ne servent a rien, des personnages qui font expres de rien voir ou d'oublier, le coup des 3 temporalité a je pense plus nuit au recit qu'autre chose et le denouement n'est pas mauvais du tout mais... je sais pas, ça aurait pu etre plus fort, mieux fait.et vous ?