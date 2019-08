Les fans du jeu d'aventure sont en deuil aujourd'hui : Barrington Pheloung, célèbre compositeur de musique de films, de séries, mais aussi de jeux vidéo, est mort.J'ai eu l'occasion de découvrir son superbe travail en 1996, avec la série des Broken Sword ("les Chevaliers de Baphomet chez nous) que beauoup ont découvert via la première playstation.Charles Cecil, le créateur du jeu et ami intime du compositeur, a posté un long message de condoléance sur sa page officielle et sur celle de Revolution Software, le studio à l'origine de la saga de Georges Stobbart.RIP