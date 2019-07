Je vais me trouver encore dans un endroit "paumé", internet passe très mal, donc, durant 1 mois, à partir de demain, je pourrais pas faire autant d’articles (surtout, les jeux indés), il y a ceux qui seront contents, ceux qui trouveront peut-être ça dommage et ceux qui n'ont pas d'opinion.Je profite de l'occasion, pour vous remerciez de visiter le blog indé (2,3 Millions de visites, je suis le premier étonné), merci aussi les membres qui m'aident pour ce blog et bien sur Shanks qui met les articles en avant.Je regarderais un peu ce qui se passe sur Gamekyo quand même ^^Merci de votre compréhension et bon courage à tous ceux qui font perdurer le site.Je me suis jamais senti indispensable, mais là je serais indisponible.Donc profitez en bien, amusez vous bien, ça sera des vacances pour tout le monde