Selon Adala-News que ce soit sur twitter ou sur divers blogs japonais, leur verdict est le même ; Nicky Larson et le Parfum de Cupidon a tout d’une adaptation réussie !Ainsi, un fan japonais (arrivé en France il y a quelques jours) qui a vu le film, a mis la scène de fin sur twitter pour montrer à ses amis l’émotion qui se dégage quand on a affaire à une adaptation de qualité (le tweet en question, attention ça spoil la scene de fin https://twitter.com/tantei_kid/status/1147850571988307970 Avec plus de 26 000 like et 16 000 retweet, on y découvre 3 sortes de commentaires (ceux qui ont vu le film en français sous-titré anglais/chinois, ceux qui ont vu les bandes annonces en français, et ceux qui découvrent la scène de fin uniquement).[i]“Je l’ai vu l’autre jour à Taiwan!” “Bien qu’il s’agissait de sous-titre chinois, le film se comprend juste avec les images ! Et qu’est-ce que j’ai rigolé !! Achat du bluray obligatoire (quand il sort au Japon) !!!”“L’action est parfaite et c’est vraiment une bonne adaptation live.”“Bien meilleure adaptation que ce qu’on (les japonais) a l’habitude de faire”“On sent que c’est bien fait !”“J’ai ressenti du respect (pour le manga/anime) dans son contenu.”“On voit que le réalisateur aime City Hunter.” “Bon choix pour le marteau sur le chantier!”“J’attends avec impatience le jour où il sera projeté au Japon. ”“La version française est cool, n’est-ce pas?”“Cette fin est vraiment bonne!”“Je suis heureux et les larmes me coulent.”“C’est tellement ressemblant au manga. Lors de la sortie au Japon, j’aimerai que les trois personnages principaux soient doublés par le casting de l’anime”.“J’étais inquiet depuis que j’ai vu l’affiche du film. Maintenant je veux voir ce film !”“Excellent ! Les français aiment vraiment les animes!”“J’ai trop envie de le voir. Il est disponible au Japon ?”“Vous connaissez un moyen de le louer ? (en dvd ou bluray)”“Faites qu’il sorte en bluray au Japon ! Je veux l’acheter !”