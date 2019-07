Salut Je viens vous présenter des FPS old school, j'ai l’impression qu'il y a un petit effet de mode en ce moment. Dusk : Amid Evil : Maximum Action : Project Warlock : Ion Fury : WRATH: Aeon of Ruin : DESYNC : STRAFE: Millennium Edition : Si vous en connaissez d'autres merci de partager. En ce moment je joue à Dusk est vraiment c'est cool, le gameplay vraiment nerveux, ambiance vraiment déranger (donc cool), bonne BO. Bref sa sent le bon jeu ca. Attention par contre Maximum Action est encore en early access mais semble vraiment original dans son approche.

posted the 07/16/2019 at 03:08 AM by fragdelapassion