Pour ceux qui ont loupé mon premier article sur ce jeu obscur (malgré luiOn y voit entre l'autre des combats avec un compagnon, la présence d'une nouvelle jauge de réputation lorsqu'on ouvre le menu rapide et plein de petits détails à gauche à droite qui font plaisirs à voirJe suis pas mal les actu du jeu sur Twitter, les mecs lâchent pas mal d'info.Apparemment ils attendraient un retour de la traduction Allemande, ce qui signifierait donc que niveau contenu le jeu est bouclé et arriverait "soon" comme ils aiment bien le dire.J'ai aussi appris qu'ils n'étaient que... 5 dans l'équipe de développement. Oui, seulement CINQ pour ce résultatPour rappel le jeu sort en 2019 à une date encore inconnue d'abord sur PC (Epic Game Store) puis sur PS4 et Switch.