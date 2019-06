[video]https://www.youtube.com/watch?v=bZPwx1kKbXYhttps://www.youtube.com/watch?v=bZPwx1kKbXY[/video]



Bonsoir,



Je vous propose ce soir une video de mon cru sur un longplay sans commentaire d'un jeu de la période 2009/2012 : Dear Esther.



Véritable OVNI vidéoludique, il s'agit d'un jeu narratif sans la moindre action, où vous visitez une mystérieuse île écossaise en écoutant un inconnu vous compter une histoire où se mêle solitude, folie et meurtre.

Développé par The Chinese Room, ce jeu inspira beaucoup d'autres jeux d'aventures, comme les Amnesia ou Firewatch.

L'ambiance se veut délicieusement romanesque, et la musique tous comme les paysages sont sublimes.



Ca dure une heure, je parcours le jeu de A à Z.



Bon visionnage.

