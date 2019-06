Salut à tous !



Désolé c'est pas vraiment un post qui interessera grand monde, mais peut-être qu'il sera utile à d'autre que moi au passage.



Voilà ca va faire 9/10 ans que je suis dans un boite en tant que graphiste "éxé" (en gros j'éxécute, je ne crée pas pour ceux qui connaissent pas). Dans un service intégré ou on realise 95% du temps des documents dits "contractuels" (des documents chiants quoi).



Mais des problèmes avec un service avec lequel on bosse, qui m'ont poussé en dépression l'année dernière, et une grosse lassitude dans mon boulot, et un manque de confiance relationnel (monde du travail hypocrite) font que j'en ai marre et que je songe à me mettre à mon compte.



Bref voilà la raison de mon post : je cherche parmi vous, des gens qui sont freelance, peu importe le metier, et qui ont, ou pas eu des experience dans des boites avant et/ou apres,...

Pour avoir avoir vos retours.



Je compte me mettre en auto-entrepreneur en temps que graphiste et passer par des plateformes de mise en relation client/professionnel du style de Malt pour commencer, avant de demander une rupture conventionnelle à mon boulot ou d'attendre la loi Macron pour démission pour projet professionnel, afin de pouvoir avoir un revenu minimum (le chomage quoi) le temps de vraiment me lancer, me remettre à jour, me creer un site, un profil et faire les demarches administrative, etc,..



Comment avez-vous franchi le pas ? C'est pas trop galère de réussir à gagner sa vie correctement ?

De pas avoir de mutuelle, de pas cotiser automatiquement pour la retraite,...



J'essaye d'en parler avec un maximum de monde pour avoir des retours, positifs comme négatif pour bien peser le pour et le compte.



J'ai énormement d'avantage dans ma boite (boulot somme toute pas non plus trop prenant sur la vie perso, CE, primes, interessement,...) mais à côté de ça je suis complètement dégouté d'aller bosser, j'ai du mal à me motiver. Et puis marre de bosser pour des gens qui eux donnent l'impression de rien faire pour améliorer les choses/tout court pendant que toi tu bosses pour eux et que tu gagnes même pas la moitie de leur salaire...(et je parle meme pas des directeurs de la boite, juste mes superieurs hierarchiques).



J'ai envie de bosser pour moi, d'avoir la situation que je veux et de savoir que si je gagne de l'argent ou pas c'est parce que j'en suis responsable.



Et puis en parallèle me lancer dans des projets plus persos auquels je pourrai davantage me consacrer si j'ai plus a bosser pour une boite à côté, prendre le train tous les 2 jours etc,...



Bref



Je serai super interesse d'avoir les retours de ceux d'entre vous qui sont dans une situation de freelance/autoentrepreneur, actuellement ou par le passé, réussi ou raté,...et qui voudrait partager son experience pouu que j'ai toute les billes en main pour me décider sereinement (enfin décider est pas le bon terme car je veux le faire, j'ai juste énormément d'appréhensions, sans compter ma mère qui est en train d'essayer de me faire changer d'avis).



Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider et qui auront lu tout ça !