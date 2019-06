Jeux Vidéos

Black Shadow

Deathborn

Durant led'hier nous avons eu Eldrick et ses boys ainsi que Banjo-Kazooie, en regardant d'ailleurs le Trailer d'annonce de Banjo-Kazooie nous avons pu avoir une liste des différents vilains contre les héros de Nintendo.En regardant bien tout le casting Nintendo présent je pense que l'un des deux derniers combattant sera un personnage Nintendo et que ce personnage sera un personnage, soitou soitles deux seuls antagonistes. Ceci irait selon moi avec l'annonce d'un futur jeu F-Zero.C'est juste mon propre avis et ressenti que j'ai eu durant le trailer DLC dede Banjo-Kazooie.