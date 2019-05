Voilà un petit billet en ce magnifique samedi matin, ça faisait longtemps que je n'avais rien écrit sur mon blog et il m'est venu ce matin une envie irrépressible de partager mon impression quant à une actu récente.



En effet, vous n'êtes pas sans savoir que le dernier jeu de Patrice Désilets va sortir en exclusivité sur l'Epic Store, mais pour ce titre nous sommes passés à l'étape supérieur, car le jeu est bizarrement repoussé également pour sa sortie console.

Bon bien sûr il y a eut le blabla marketing pour le justifier( c'est pour la qualité parait-il alors qu'on va se bouffer sans doute moults patchs derrière)



Maintenant, la vraie question qu'on peut se poser, c'est n'est-ce pas la dernière trouvaille d'Epic pour promouvoir davantage sa plateforme.

En effet, ils payent des millions pour l'exclue d'un jeu indépendant,ils s'octroient aussi des AAA, ils sont même capable de prendre à leur charge des promos, il n'y aurait rien d'exceptionnel au final à ce qu'ils payent davantage pour une exclue temporaire même vis à vis des consoles.



Et là, je me dis qu'on risque d'assister à un véritable flot de larme et de haine. En effet autant pour le dernier jeu du créateur d'Assassin's Creed on se doutait qu'il allait avoir une exclue sur Epic vu que Take 2 et Epic ont un deal, autant le report sur console est plus curieux et faut avouer que le côté éthique d'Epic n'est pas forcément des plus rassurants.



Du coup, faudra scruter davantage l'annonce des prochains titres Take 2 pour voir si c'était une coïncidence ou une nouvelle politique.

Si nous sommes dans la 2ème catégorie il serait en effet opportun d'acheter des actions kleenex car les larmes couleront à flots à l'annonce du prochain GTA 6 en exclue tempo sur l'Epic Game Store, car déjà quand on voit tout le ramdam entre la bataille Epic/Steam je me dis qu'avec les joueurs consoles en plus dans la danse ça risque d'être un sacré bordel sur les forums et je plaint déjà les pauvres modérateurs.



Alors bien sur, rien n'est acté encore, n’empêche que cette année est tellement pleine de surprises que je me dis que rien n'est impossible.