C'est via le twitter de Totaku, fabricant de figurines à licence, que la question d'un nouveau Perfect Dark se pose. En effet, une figurine de Joanna Dark sortira au mois de septembre prochain. Un indice supplémentaire pour la sortie d'un nouvel opus ?Deux détails supplémentaires :- Le tweet a été retweeté par Rare.- La figurine est sous licence Xbox game studios.Et ce ne serait pas le premier indice que l'on aurait sur un nouveau Perfect Dark, le fameux leak wallmart de l'an dernier listait déjà le jeu (liste dont une très grande partie s'est avérée vraie)Rendez-vous dans 2 grosses semaines...

posted the 05/23/2019 at 02:01 PM by lughost30