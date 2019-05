On le sait depuis 2016 maintenant. Playground Games travaillent sur un nouveau projet AAA Open World RPG et a même monté un tout nouveau studio non loin du studio mère pour chapeauté le projet.Plusieurs rumeurs dont une bien consistante de Game Informer il y a plus d'un an annonçait que selon leur informations, le studios UK travaillait sur un nouveau Fable et un gros budget de la part de Microsoft leur aurait été attribuer pour mener a bien le développement.Depuis plus rien, du moins jusqu’à hier ou un insider de Neogaf aurait eu des informations:Un leak qui semble être valider par Brads Sam, insider Xbox du site Paul Thurrot qu'on ne présente plus pour la véracités de ses infos:Plus que 3 semaines à patienter pour enfin savoir si la licence crée par Peter Molyneux fera son grand come back à l'occasion de la conférence Xbox... Quoi qu'il advienne en tout cas, Fable semble bien être sur le chemin du retour.