Yasumi Matsuno Commente sur un possible final fantasy tactics, Ogre Battle





Yasumi Matsuno a parlé de la façon dont une partie de lui-même souhaite faire une nouvelle tactique Ogre, Ogre Battle, ou Final Fantasy Tactics.

Dengeki Online a publié une longue interview avec Yasumi Matsuno et Naoki Yoshida. Yasumi Matsuno est le directeur de Final Fantasy Tactics et de la série Ogre Battle Saga. Naoki Yoshida est la directrice de Final Fantasy XIV. Dans cette interview, le duo revient sur le contenu du raid Retour à Ivalice du Final Fantasy XIV Stormblood, créé avec l'aide de Matsuno. Notez que l'interview contient des spoilers sur Return to Ivalice et Final Fantasy Tactics.



Matsuno et Yoshida ont passé en revue la majeure partie du contenu de l'histoire de Return to Ivalice lors de l'interview, discutant de la façon dont elle est basée sur l'idée d'un scénario de simulation où Ramza de Final Fantasy Tactics et ses compagnons ne pourraient battre Ultima. Matsuno a inclus de nombreuses méta-références et éléments pour alimenter la spéculation des fans dans Return to Ivalice. L'un d'entre eux est le lien possible entre le Palais des Morts de FF XIV et le Nécrohol de Mullonde apparaissant dans Final Fantasy Tactics.



Matsuno : J'ai demandé à l'équipe de la FF XIV de faire ressembler le Palais des Morts au Nécrohol de Mullonde. J'ai pensé que je serais sympa si les joueurs imaginaient que peut-être, vous pouvez atteindre le Necrohol si vous allez benearth le palais.



Matsuno a également parlé de la façon dont il a inclus des références aux jeux Ogre Battle Saga tout en soulignant que le monde d'Ivalice (FF Tactics, FF XII, etc) et le monde d'Ogre Battle Saga ne sont pas liés :



Matsuno : Beaucoup de petites références comme ça sont dans Return to Ivalice. Un autre exemple est ce qui se passe après la défaite du chevalier Agrias au monastère d'Orbonne. Il y a un cercle magique en direction de Mullonde qui apparaît et Fran mentionne une Porte du Chaos. Les Portes du Chaos apparaissent dans les jeux d'Ogre. La conception du cercle magique dans cette scène dans FF XIV est la même que dans Tactics Ogre The Wheels of Fate (le port de Tactics Ogre amélioré par les PSP, Ogre Let Us Cling Together). Bien sûr, les deux jeux ne sont pas officiellement liés, c'est juste une méta-référence. Je pensais que les joueurs qui jouaient à des jeux d'Ogre le remarqueraient et penseraient "peut-être que c'est lié à Tactics Ogre's Palace of the Dead".



Plus tard dans l'interview, Yasumi Matsuno a également parlé de son intention de créer un nouveau jeu Final Fantasy Tactics ou un nouveau jeu Ogre Battle Saga :



Matsuno : Plutôt que de regarder en arrière, je suis le genre de personne qui aime essayer de nouvelles choses. Mais à mon âge, on commence à se demander combien de temps il me reste pour continuer à faire des jeux. Et je ne parle pas de retraite, je parle de mort. Récemment, j'ai assisté à plus d'enterrements que de mariages, et cela m'a fait prendre conscience à quel point notre temps est limité. Sur des sites comme Twitter, les fans m'envoient parfois des messages comme "J'aimerais vraiment que tu fasses un nouvel Ogre ou FFT ! Quand je vois des messages comme celui-ci, une partie de moi pense "J'ai probablement besoin d'en faire un avant de mourir".



Au cours de l'interview, Matsuno a rappelé que l'histoire de Final Fantasy Tactics a été complétée dans le jeu original et que les événements de Return to Ivalice n'ont aucun rapport. Retour à Ivalice est basé sur un scénario de simulation où Ramza et ses amis ont rencontré leur fin dans la bataille finale. Cependant, il a expliqué qu'il avait déjà mentionné dans le passé que Ramza et ses amis avaient survécu à la fin de la FFT. Matsuno a également mentionné comment l'événement de collaboration de Lord of Vermillion 3 avec Final Fantasy Tactics comprenait de petits détails sur la vie de Ramza après les événements du jeu original.



Matsuno : Lord of Vermillion 3 a mentionné comment Ramza et ses compagnons ont survécu aux événements de la FFT. Ils quittèrent Ivalice et décidèrent d'explorer de nouvelles terres. Quand je travaillais encore à Square, même les employés de Square me demandaient souvent "Ramza a-t-il survécu à la fin de la FFT ? J'ai toujours regretté d'avoir été trop inexpérimenté lors de la conception du jeu original pour dire clairement que oui, Ramza et ses amis ont définitivement survécu.



L'interview inclut de nombreuses petites histoires de développement comme celles-ci, destinées principalement aux joueurs de Final Fantasy XIV. Il y a aussi des bribes sur la façon dont Final Fantasy XII a influencé Return to Ivalice, mais c'est le discours général de FF XIV. Comme je n'ai jamais joué moi-même à FF XIV, et vu la longueur extrême de l'interview, il me faudrait beaucoup trop de temps et de recherches pour résumer tout cela. Vous devriez absolument y jeter un coup d'oeil si vous aimez Matsuno et que vous connaissez le japonais.



Final Fantasy XIV est disponible sur PC et PS4. Elle recevra sa troisième expansion, Shadowbringers, le 2 juillet 2019. L'agrandissement ajoutera Vieras, entre autres choses.



Outre Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida est actuellement à la tête d'un nouveau projet Triple-A au Square Enix.



