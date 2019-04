Si vous suivez l'évolution de cette série, la "vidéo de pâque" est là.Pour résumer pour ceux qui débarquent, en mars 2017 un certain "Paul" poste sur YouTube une vidéo de gameplay d'un jeu PlayStation qu'il a trouvé, intitulé "Petscop". Ce jeu n'existe pas, mais Paul veut prouver que ce jeu est bien réel.Avec le jeu, Paul a trouvé une note avec un code qu'une fois entrée dans le jeu lui permet d'accéder à une partie cachée et horrifique. Le jeu s'inscrit dans le registre mignon des jeux PlayStation japonais comme ParRappa the Rapper par exemple, le but étant de capturer des "Pets". Mais la partie horrifique regorge de mystères qui pourraient même être lié à la famille de Paul elle-même... Paul rencontre des objets qui seront censurés sur YouTube, et le jeu essaiera même de faire croire que quelqu'un essaie de communiqué avec lui. Au fil des vidéos l'ambiance s'assombrit de plus en plus ce qui affecte la mentalité de Paul.Avec les dernières vidéos, on a compris que le jeu enregistre toutes les actions des joueurs dans ce que le jeu appelle des "recordings". Ces vidéos sont jouées en mode "demo". Paul l'a aussi compris et cela lui permet même d'accéder, en mode demo, à des zones qui étaient fermées dans le jeu de base.La vidéo "Petscop 17" confirme notamment une théorie de longue date. En 2017 l'utilisateur sur Reddit " paleskowitz ", qui serait le premier à avoir essayé de promouvoir la chaine Petscop sur Reddit, est le "Paul" qui joue au jeux puisque ce nom de famille apparait dans la vidéo.Petscop est une série de vidéos qui reprend les codes des jeux à réalité alternée ainsi que les "creepypasta" (histoire horrifique) dont vous connaissez probablement celle sur Zelda: Majora's Mask "Ben Drowned". La communauté s'est vite formé sur Reddit pour chercher les indices et théoriser sur l'histoire réelle derrière ce jeu énigmatique.Liens utiles :- Presentation que j'avais faite - http://www.gamekyo.com/blog_article417523.html- Petscop Reddit - https://www.reddit.com/r/Petscop/- Google Document - https://docs.google.com/document/d/1w2ynGWEkZFohCwrUJCX3iQ7sTyRSE9JMoskrCNHSJYQ/ (qui reprend tous les éléments vus dans les vidéos 1 à 16 ainsi que les théories)