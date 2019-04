Jeux Vidéo

Hop ! Une question ! J'ai acheté une carte micro SDXC, j'ai fait la maj, la carte est reconnue, j'ai acheté un jeu en demat, automatiquement ça l'a copié vers la carte, par contre, j'ai voulu jouer à un jeu "physique" (Moonlighter) mais que je le lance ça me met :"Impossible de créer les données de sauvegarde: l'espace libre est insuffisant."Comment on fait pour choisir l'emplacement des sauvegardes ? Pour les mettre sur la carte SDEt surtout (ça fait 2 questions), comment on fait pour transferer les jeux demat qu'il y a sur la mémoire interne vers la carte SD ? J'ai cherché j'ai pas trouvé (et je veux pas effacer et ré-installer, en plus je capte pas comment on choisit l'emplacement d'installation).Voila, merci d'avance, un magnet pays d'europe (qu'il y a dans les boites de Savane de Brossard) offert à celui qui me trouve la réponse !