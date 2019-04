Jeux Video

Mis en blog car j'ignore si c'est fiable : ça vient de SegmentNext et je n'ai pas exactement compris si "le développeur européen" (qui s'exprime anonymement) était leur propre source directe ou si "quelqu'un a dit qu'un développeur, blablabla".Bref, je met ça là donc :- La PS5 devrait être officiellement dévoilée dans le second semestre 2019, mais sans montrer grand-chose dans un premier temps (à l'instar de la Scarlet à l'E3 probablement donc).- La console sortirait courant 2020 (quelle surprise) mais Sony n'a pas encore de date fixe.- Un nouveau service PS Plus Premium serait au programme du lancement (mais le PS Plus d'origine sera toujours là en parallèle).- Outre les jeux, le Premium offrira un accès garanti à toutes les bêtas et alphas proposés par les développeurs, ainsi qu'à un système de serveurs privés. Rien ne dit encore s'il y aura davantage de "bonus" pour ce service.On verra bien