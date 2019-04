En rumeurs depuis de nombreux mois, il semble que Final Fantasy XIV soit bien route pour la Xbox One:A en croire le centre d'évaluation Brésilien la sortie de l'extension Shadowbringers le 2 juillet prochain pourrait bien s’accompagner d'une publication sur la console de Microsoft.Âpres les déclarations du créateur du jeu qui désirait une version Xbox One depuis belle lurette et le voeux de Square Enix de le sortir sur Xbox One, Switch et... Stadia ! Plus qu'a attendre une annonce officiel qui devrait au vu des rumeurs insistante, plus tarder.