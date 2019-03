Alors que le Call of Duty 2019 n'est même pas encore annoncé, voilà que certaines personnes commencent déjà à évoquer l'opus de l'année prochaine avec des informations étonnamment concrètes. Une nouvelle fois, c'est le site Gaming Intel qui est à l'origine des révélations : pour rappel, ce sont les mêmes qui avaient déclaré avant l'heure que Black Ops 4 ne disposerait pas de campagne solo, et également eux qui livrent, depuis des mois, tous les détails sur le présumé Modern Warfare 4 qui arriverait très bientôt.



Ainsi, selon une source jugée "très fiable", Call of Duty 2020 se déroulerait au Vietnam ou pendant la Guerre du Pacifique. Le développement du jeu serait d'ailleurs à un stade particulièrement précoce : cela ferait en tout cas sens puis que le projet sera développé par Sledghammer Games, ce qui leur donnerait l'occasion de faire une suite à leur dernier jeu en date, l'acclamé World War II.



Pas d'autres détails à se mettre sous la dent pour le moment et il s'agit, évidemment, d'y aller avec prudence pour ce genre de bruits de couloirs. En attendant, on croise les doigts pour le Call of Duty de cette année soit mis en lumière très prochainement.



Ouf j'espère que cette rumeur est vraie, j'en peux plus de leur délire futuriste de course sur les murs ou avec des armes fluorescente plus danse a la Fortnite x)



Et je voulais savoir aussi, quel est votre Cod préféré parmi tout les opus sortit ?



