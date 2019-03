Bon, à force de bouffer une centaine d'articles sur du vent par des fanboys, vous vous doutez bien que si je fais un article, c'est parce que j'ai quelque chose d'un peu plus sérieux :Nous pourrions donc nous retrouver avec un personnage exclusif à la version de P5R dans Smash Bros...Je vous laisse interpréter ça comme vous voulez, mais mon avis est que ça sent plutôt bon pour ceux qui voudraient jouer à Persona 5 (en anglais) sur Switch.

posted the 03/23/2019 at 02:11 PM by raioh