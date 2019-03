Hello les gens.Depuis un petit moment j'essaie de me forcer à écrire un article sur ce jeu. C'est maintenant chose faite à travers ma preview sur le site Xbox-gamer.net où je vous redirigerai !Deep Rock Galactic a été présenté lors de l'E3 2017 à travers un trailer très court d'une petite minute où on voyait des nains récolter des ressources dans des grottes noyées dans l'obscurité, et où ces 4 personnages luttaient contre des hordes d'aliens insectoïdes !Cela fait plus d'un an maintenant que le jeu est en Game Preview sur XBOX One, et j'ai commencé à jouer il y a environ 11 mois. L'évolution du jeu s'est fait totalement ressentir, le suivi est dingue, les MàJ apportent toujours des choses intéressantes. Personnalisation, système de progression, type de missions, ennemis variés, 9 biomes différents tout ça dans un Left 4 Dead like croisé avec Minecraft pour le côté farm des ressources, Astroneer pour la DA, et Starship Trooper pour les insectes géants remplaçant donc les zombies de L4D, font de Deep Rock Galactic un délicieux mélange disponible pour à peine plus de 20 euros. Avec les 75 min d'essai gratuit, ce serait presque criminel de passer à côté.Lisez ma preview ici où vous retrouverez aussi des vidéos de gameplay de mes sessions de jeu et ayez la curiosité, joueurs coop', de vous pencher sur cette merveille !