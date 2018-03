Hello tout le monde, je n'ai vu aucun article sur cette early access alors j'ai décidé d'en faire un.



Deep Rock Galactic est un jeu coop jouable jusqu'a 4 (en solo aussi mais tout de suite beaucoup moins intéressant) ou l'on joue des nains qui doivent descendre dans des mines (générées aléatoirement) pour récupérer différents matériaux et en sortir vivant. Car oui des hordes de monstres sont de la parties. Tous sous formes d'araignées plus ou moins grosses, elles apparaissent de temps a autres pour nous donner du fil a retorde dans nos recherches.



On a le choix entre 4 classes (Driller,Engineer, Gunner et Scout), chacune ayant son petit truc en plus, une arme différente (fusil a pompe pour l'un, sulfateuse pour l'autre ect) et surtout un objet "utile" permettant de se faciliter la vie dans la mine. Une tyrolienne, un fusil a "flare" permettant d'éclairer une grande partie d'une pièce ou encore un fusil a "plateforme" permettant d'accéder en hauteur.



Le jeu est sorti le 28 fevrier sur PC et Xbox one dans les 25 euros. J'y ai joué qqes heures depuis sa sortie avec des potes et je dois avouer que l'on s'amuse bien. Le contenu est plutôt conséquent avec pas mal de missions déjà dispo (plusieurs types sont disponible) et une évolution du personnage qui laisse voir venir. D'ailleurs peut être un peu trop, pour augmenter son personnage ou ses armes il faut récupérer pas mal (beaucoup) de matos. D'autant plus que chaque classe a son niveau, en plus d'avoir aussi un niveau général par rapport aux missions. Bref il y 'a de quoi faire. Si vous cherchez un jeu multi sans prise de tête je vous le conseille.



[video]http://https://www.youtube.com/watch?v=1FaT_khr48U[/video]