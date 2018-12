Suite du précédent article de Shanks, à savoir qu'une personne suraurait leaké le jeu de combatquelques jours avant son annonce.Cette personne a aussi déclaré que Erdrick serait le prochain combattant à rejoindre le casting de Smash Bros Ultimate :Cette personne a aussi donné des informations sur Joker à savoir le stage Mementos et la présence de Jack Frost dans ce dernier, donc nous pourrons vérifier ce leak prochainement.

posted the 12/15/2018 at 07:29 PM by raioh