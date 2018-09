Tu aimes les personnages des Razmokets, des Tortues Ninja, de Hey Arnorld, de Bob l'Eponge etc... ILs sont tous de retour dans un jeu de Kart, voici le trailer. Disponible le 23 Octobre sur Switch, PS4 et Xbox One.

Who likes this ?

posted the 09/14/2018 at 10:47 AM by rider288