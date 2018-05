2 petites rumeurs avant qu'il y ait des leaks par d'autres personnes, vraiment petites pour le coup. Attention je ne confirme pas la véracités des infos, mais elles viennent de sources que je considère fiables, et travaillant dans le milieu du jeux vidéo ou proche de ce milieu.- La licence Jet Set Radio est sur le point d'être rebootée.- Et pour Ubisoft, il devrait y avoir une grosse annonce à l'E3 qui ne sera pas directement sur un jeu. Je n'en sais pas plus (oui c'est vraiment vague et limite inutile comme info) ça serait plutôt une annonce sur un service et une interface pour le online, et peut être lié à leur jeu Starlink. Et pour Starlink, même si pour le moment on entend plus parler de ce jeu, Ubisoft croit vraiment à ce projet et tout ce qui va être autour du titre dont les jouets qui vont être vendu à part. Ils vont vraiment communiquer à fond sur la licence, et vont miser sur de la qualité des jouets, rien à voir avec des trucs pas cher comme les amiibo, disney infinity, skylanders et autres lego dimensions.Le trailer E3 2017Les autres rumeurs que j'ai postées ce mois ci :