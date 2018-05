- Reflections & Ubisoft MTL ont travaillé sur openworld horror adventure avec des Zombie. Le jeu n'était pas une suite à Zombi(U) mais une nouvelle licence. Plus de nouvelle le projet aurait été killé (à cause du DLC Zombi de Far Cry 5 ou par peur de la concurrence sur ce secteur ?) .



- Des éditeurs français auraient été approché par Alibaba pour porter des jeux. Pour une nouvelle console ? Exclusive au marché chinois ? Pour un service de cloud gaming ?



- Nintendo prépare avec des développeurs occidentaux des crossovers dans leur "Cosmic Universe" avec leurs franchises Metroid , FZero et StarFox (ce qui confirmerait la rumeur du futur Starfox de Retro Studio ?).



- Retro Studio & Nintendo travailleraient sur un jeu "adulte" ayant pour thème la mythologie autour des sirènes.



- THQNordic/Koch Media veut Shenmue 3 aussi sur XBox One et Switch. Et ils auraient aidé/financé Sega pour le portage en HD des 2ers épisodes.



- Un jeu action aventure Dragon Ball (Z) est en développement depuis plus d'un an par un studio américain (PS4/XBox One/PC), et un DB Super VR "experience" est en développement pour PS4. Un jeu basé sur les mangas de l’éditeur Jump dans le style des Musou (PS4, XBox One, Switch, PC) est en développement.



- Malgré le démenti de Nintendo qu'il n'y a pas de Console Virtuelle de prévu, Nintendo European Research & Development travaille bel et bien sur des émulateurs de consoles rétro pour la Switch.



- Sony Bend (Days Gone) a travaillé sur un petit jeu VR basé sur Uncharted. Certaines personnes/journalistes ont même pu l'essayer.



- Un jeu basé sur le manga et l'animé Cobra Space Adventure est en préparation. Aucune autre info sur le style, le support ou même l'ambition des développeurs (AAA, petit jeu demat ?).