Un petit sujet fait rapidement avant qu'il y ait une annonce ou un leak. Ubisoft préparerait des open world "ethniques" et "réalistes". Les 2 mots ne viennent pas du tout de la com d'Ubi, mais de moi qui les définit comme ça.Ubi veut continuer dans la lignée d'Assassin Creed (surtout le mode éducatif d'Origin) qui apporte quelques précisions historiques et culturelles, mais ils veulent aller plus loin dans le fait que cette nouvelle gamme de jeux se voudra plus "réaliste" et contemporaine.Pour le moment il y a juste une levé de fond sur un jeu basé sur la culture brésilienne dans les villes, le sport, l'art et la musique du Brésil etc... Si le projet voit le jour et si le jeu se vend bien, d'autres villes, pays, ethnies pourraient suivre.