Bonjour à tous,Ce soir dans la rubrique [Un peu de lecture], je vous propose de revenir sur la console Jaguar et son extension Jaguar Cd. Console très rare au demeurant, son insuccès retentissant ainsi que la petitesse de son catalogue n'ont guère marqué les mémoires.Il y a pourtant quelques titres qui en valent le coup.Pour vous accompagner, je vous propose un dossier réalisé par un spécialiste,, grand fan de la console féline, et qui vient de fêter son full-set de la console après des années de quête.

