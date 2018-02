Peu de sites sur les jeux vidéo en français ont relayé l'information mais des journalistes américains, invités dans un évènement privé sur le Nintendo Labo, ont révélé l'existence d'un mode Toy-con garage qui sucite bien des excitations et interrogations.



Le Toy-Con garage serait ni plus ni moins un logiciel de programmation visuelle permettant de trouver d'autres usages a ses toy-con voir d'en créer de nouveau. Voici ce que l'on sait :

- Nintendo a démontré qu'il était possible de créer et faire fonctionner un toy-con guitare sur la base du logiciel sur le piano

- Il a montré une application de ce «toy-con garage» qui permettrai de contrôler la voiture télécommandée avec le toy-con moto

- Une vidéo a montré plusieurs exemples de toy-con qui pourraient être créé par des utilisateurs et rendu fonctionnels par ce programme. Les journalistes n'ont pas eu l'autorisation pour filmer ce trailer

- Ce sont surtout des fonctions d'action et de réactions qui ont ete montré (bref, est-ce que ca ira au dela de la fonction «if», la question reste posée

- Le nombre de fonctions différentes semble relativement élevés

- Il serait possible de sélectionner un nombre important d'instruction dans un seul programme



Bref, le Nintendo Labo gagne d'un coup pour moi encore plus d'interet et son potentiel vient encore de grimper énormément. Cependant, un peu de prudence s'impose. Il se peut que ce logiciel reste très basique vu que les enfants sont le public visé par cette gamme de produit. De plus, Nintendo est une société excessivement prudente et il est presque certain qu'elle ne prendra pas le risque de faire un programme qui pourrait avoir trop d'utilisations détournées. Reste a savoir si Nintendo trouve un bon équilibre entre son envie de créer un potentiel énorme pour le labo et entre les risques que cela sucite.



