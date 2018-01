Il y a vingt ans, laaccueillait, un jeu de snowboard qui allait s'imposer comme une référence du genre et devenir quasi instantanément culte. Il sera suivi, quelques années plus tard, d'une suite surnomméequi n'arrivera cependant pas à faire oublier le titre original... Depuis, si on excepte le retour desur la Console Virtuelle de laet des hommages ici ou là, la licencea disparu des écrans radar... Cependant, il se pourrait que cela change. En effet,vient de déposer à nouveau (le 17 décembre dernier) la marque... Alors faut-il s'attendre à un nouvel opus suret/ou au retour des deux jeux sur la Console Virtuelle ? A moins que cela n'annonce l'arrivée d'une?. Seul l'avenir nous le dira.

posted the 01/09/2018 at 10:18 AM by captaintoad974