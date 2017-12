Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide.

Windows 10 s'est mis à jour vers la version 1709 Fall creator si je dis pas de bêtise.



Du coups mes jeux buggent ou ne fonctionnent plus.



- Divinity Original Sin 2 : le jeu est en résolution 800*600 j'ai l'impression et impossible de modifier.



- Ni Oh ne se lance plus



- World of Final Fantasy : j'ai un message d'erreur illisible ou seul directX11 est lisible. Le reste du message est composé de divers symbole.



Quelqu'un aurait il une idée ?