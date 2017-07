Bonjour,



J'ai une question concernant la Switch. Possesseur de la console depuis sa sortie je ne l'ai utilisée jusqu'à récemment quasiment que dockée. Hors depuis quelques temps je l'utilise de plus en plus fréquemment en mode transportable, pour mes pauses de midi au boulot par exemple. Le soucis est le suivant, je me suis rendu compte qu'une fois déchargée complètement (j'insiste sur le complètement), il m'est impossible de la recharger via adaptateur secteur quel qu'il soit (je ne possède pas l'officiel mais toute une ribambelle de chargeur de type USB-C) alors que l'écran de charge s'affiche et que la console chauffe. Je suis donc obligé de redocker la console afin de pouvoir la remettre en charge. Par contre si je la mets en charge alors qu'il y a encore de la batterie, pas de problème la console se recharge. Défaut ? Restriction de la part de Nintendo sur la charge pour nous faire acheter le modèle officiel (on ne sait jamais) ? Je me pose la question car je n'ai rien lu sur la question et je trouve cela un peu agaçant ; je ne me vois pas partir en voyage en emmenant le dock.