Après un mois de Mars très au taquet niveau grosses sorties et marquant l'arrivée de 2 nouveaux membres dans la clique, le mois d'Avril est plus porté rétro et marque la célébration du meilleur mois de l'année ,avec pas moins de 66 avis rédigés!Dominé par notre ami Jumpman avec une pléthore de tests Arcade et Nes, le mois d'Avril propose également du lourd questions nouveautés avec de nouveaux avis pour(Dunst, Blondex, Twinsen Threepwood) , le 1er avis pour(Iglou - qui a fait 5 runs pour voir les 5 fins du jeu avant de faire son avis) ou de nouvelles valeurs sûres comme(Kim, Wizzy).Ce sera aussi le mois de la confirmation pour notre dernière recrue en date (Chrebbie2) qui marque le retour du PC avec ses avis surUn mois également chargé en émotion pour le staff puisque marqué par le retour d'un ancien, K-Traxxx, qui a retrouvé ses anciens compères grâce aux blogs postés sur Gamekyo! L'occasion pour lui de témoigner du plus grand jeu jamais fait à ses yeux :Enfin, Avril aura marqué le retour dessur notre forum où les débats/clash s'enchainent suite aux avis polémiques : notre youtuber de choc, @Pxl, aura mis le feu aux poudres avec des avis aux vitrioles sur Zelda DX : Link's awakening, Zelda : Majora's Mask et bientôt Wind Waker!Je vous invite à lire tous les avis sur le site ou bien de consulter tous les autres concernant les quelques 5500 avis présents dans la base composé à l'heure actuelle de presque 4500 jeux!Merci de votre lecture, et su vous voulez participer comme plusieurs de Gameyo ont décidé de le faire récemment, n'hésitez pas à vous inscrire ici :