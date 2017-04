En me roulant mon bedo, j'ai usé de mes 2 autres mains pour faire un Photoshop de ce que pourrai annoncer Nintendo dans pile poile 1 ans et demi.Je m'explique, Noel 2018 va faire mal, parce que ce seront les dernières cartouches de Sony pour sa PS4 (pro) et de Microsoft pour vendre quelques Xbox "Scorpio" avant l'annonce en 2019 de la PS5.ça fait un peu devin, mais bon comme sur les plages en France, on ne peut pas se voiler la face.Si cela arrive pas en 2018, ça sera décalé d'un an max.à l'horizon de 2020, les next gen feront soit les belles sur les présentoir des magasins. Je crois que la folie sociopathe que Sony et Microsoft ont attrapée vient du monde du smartphone, il faut faire le buzz tout les ans et les consommateurs changent tout les deux ans.Nintendo serai le seul a ne pas le faire?? Je pense quand on regarde les modèles du coté Gameboy et autres DS, les upgrade hardware sont religion.Donc voilà ma prophétie, rien d'exagéré à mon sensJuste une mise à jour dans l'air du temps, et avec NVIDIA dans l'écurie; ils vont surement pousser pour imposer leurs nouvelles puces toutes chaudes sorties du four.Qu'en pensez-vous?? Moi perso j'achète Day OnePour vous c'est jouable? Le tempo serai plus 2018 ou 2019? le prix?En tout cas j'attend patiemment ce style d'annonce lors d'un E3 ou Nintendo direct