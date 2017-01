Voici le classement des ventes des 30 exclusivités next gen pour la semaine du 24/12/2016 :Attention classement VGchartz (prendre avec des pincettes)Attention classement jeux physique donc pas de dematAttention exclusivité console pas PCTop 5 : 3 jeux WiiU + 2 jeux PS4Top 10 : 6 jeux Wiiu, 1 jeu Xbox one, 3 jeux PS4Et niveau top 30 : 12 jeux PS4 ,10 jeux WiiU, 8 jeux Xbox OneForza Horizon 3 intègre le classement, la victime de cette entrée est Until Dawn qui quitte le classement.The Last of US passe à la troisième place.