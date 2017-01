[quote][pos=centre][img]https://www.pcp.ch/gfx1329251big/Nintendo-Switch-Grip-Set-2-pack-NSW-1329251.jpg[/img] [g[g]*[/g]]Bigben Nintendo Switch Grip-Set pour 24 CHF (j'en sais rien en euro)[/g[g]*[/g]][/pos][/quote] et enlève les deux étoiles en [g]gras[/g]

Nombreux sont ceux qui pensent (à raison) que les joy con niveau prise en main on a vu mieux.Un peu à l'image de ps vita, ne pensez vous pas que cet accessoire pourra repondre à ce soucis?Quid du prix....quid de la main gauche de luffy pour atteindre le stick!

posted the 01/21/2017 at 12:45 PM by uga