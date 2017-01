Je viens de tilter que le jeu sera doubler dans nos différentes langues européennes. Autant pendant 30 ans y a pas de doublage, autant quand ils font un doublage c'est intégral....Bref, sinon en jap ce matin j'ai trouvé que le trailer avait un niveau de hype et d'épique tellement important que j'ai pas réussi à me rendormir ni à m’empêcher de replay jusque làAutant en visionnant en FR j'ai perdu -100 en épique...Bref, j'espère un choix de langue de doublage incluant le japonais ou une possibilité de jouer en "traditionnel" sans doublage parce que sinon je vais saigner des oreilles....

posted the 01/13/2017 at 09:43 PM by runrunsekai