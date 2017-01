fais chier kuck demat, bon voici l'article gamekult : )



Sans grande surprise au vu de l'enchaînement des déceptions commerciales du second semestre, l'année 2016 n'a pas été celle du rebond pour le commerce matériel. Selon les données de GfK relayées par Games Industry, le nombre de jeux vidéo vendus en boîte en 2016 au Royaume-Uni a encore baissé de 13,4% en volume et de 13,8% en valeur. L'année 2016 aura vu passer au total 23,7 millions de jeux vendus en boîte pour un chiffre d'affaires annuel de 776 millions de livres sterling.



Une baisse significative comparé aux 28 millions de jeux vendus en 2015 et aux 928 millions de livres sterling enregistrés la même année. Outre la croissance naturelle de la consommation dématérialisée, qui grignote logiquement dans l'assiette du marché physique, il faut bien dire que 2016 n'a pas soutenu la comparaison sur de nombreux points. Pour commencer, Call of Duty : Infinite Warfare termine l'année en accusant un retard de 31,5% sur Call of Duty : Black Ops III. Puis il y a Fallout 4, immense carton de l'an dernier qu'aucun titre n'aura pu remplacer en 2016, et surtout pas un Dishonored 2 incapable de réaliser un meilleur démarrage que le premier épisode.



L'absence d'Assassin's Creed en 2016 a de son côté été compensée partiellement par Watch Dogs 2, mais il aura fallu pour cela concéder des baisses de prix rapides du côté d'Ubisoft, chez qui Steep n'a évidemment pas reproduit la performance de Rainbow Six Siege en décembre 2015. Du côté de Microsoft, GfK confirme que Gears of War 4 n'a pas été de taille contre Halo 5, faisant pencher toujours un peu plus la balance en faveur de 2015, même s'il manque une comparaison entre les deux derniers Forza.



Fin 2016 a certes vu la parution de deux RPG japonais majeurs, Pokémon Soleil/Lune et Final Fantasy XV, mais le Royaume-Uni n'est peut-être pas le public le plus friand du genre. Chez Square Enix, FFXV a d'ailleurs écoulé moins d'unités sur place que Just Cause 3, dont on oublie facilement qu'il avait dépassé les 250.000 copies en décembre 2015. L'absence de culture JRPG sur Xbox One (dont la version de FFXV a disparu du top 40 britannique dès mi-décembre) n'arrange rien aux affaires de Noctis, tandis que le succès de Pokémon est atténué par le fait que le Royaume-Uni est un territoire peu orienté portable et Nintendo de façon générale.



Cela dit, l'impact de Pokémon a été suffisamment fort pour que la Nintendo 3DS soit, avec la PS4, la seule console dont les ventes de jeux ont augmenté en 2016. Reste donc la valeur sûre FIFA 17, dont les ventes rivalisent sans problème avec celles de FIFA 16, ainsi que le succès de Battlefield 1 qui a su dépasser le million de copies et se hisser au niveau de Star Wars Battlefront l'an dernier.



Au Royaume-Uni, le marché du jeu vidéo physique n'a plus connu de rebond annuel depuis 2011, année comptant 55 millions de jeux vendus pour un chiffre d'affaires annuel de 1,4 milliard de livres sterling. Chaque année depuis cette date, le nombre de jeux vendus en boîte a diminué : 39,6 millions en 2012, 34,5 millions en 2013, 30,2 millions en 2014, 28 millions en 2015 et maintenant 23,7 millions en 2016.



