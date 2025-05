[RUMEUR] Starfield se prépare pour la PS5, pendant que le Creation Club prend un peu plus de poids

Il y a quelques jours, Xbox officialisait l'arrivée desur PlayStation 5 et le prochain sur la liste devrait vraisemblablement êtreselon les sources (plutôt fiables dernièrement) de NateTheHate, indiquant que quoi qu'il arrive, l'annonce sera faite dans le courant de l'année.La patience des joueurs PS5 sera quoi qu'il arrive récompensée car quel que soit l'avis de chacun sur cette nouvelle licence, reste que l'expérience actuelle est bien meilleure que ce qu'elle fut à l'origine, continuant de s'améliorer au fil du temps jusqu'aux possibilités créatives : le Creation Mode a reçu une MAJ pour désormais permettre des mods officiels jusqu'à 2Go et si la communauté est loin d'être aussi active qu'avec, de belles choses peuvent en ressortir comme ce, une nouvelle mini-campagne scénarisée qui vous mettra face à une nouvelle faction. Vous y débloquerez du nouveau matos dont des implants améliorant vos capacités en pilotage, mais également la possibilité de pouvoir gérer une flotte spéciale avec appels de cargaisons et carrément frappes orbitales. Par contre c'est 10€.