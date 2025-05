La Warner tourne la page Mortal Kombat 1 avec le shadow-drop d'une Definitive Edition

Ceux qui ont acheté l'extension Khaos Reigns (50 balles) doivent souffrir de quelques hémorroïdes en découvrant aujourd'hui un shadow-drop numérique deréunissant la totale salade/tomate/oignon pour 69,99€.Et par la totale, on parle :- Du jeu de base- Du premier Kombat Pack (6 persos)- De l'extension Khaos Reigns et son Kombat Pack 2 (6 persos)- Les 6 Kameos supplémentaires- Les skins bonus, même ceux de la précommande- Et puis 1250 points en bonus pour la boutiqueDisponible de suite encore une fois, sur PC, PS5, XBS et Switch.