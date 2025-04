Clair Obscur - Expedition 33 : un petit trailer pour préparer le lancement à J-6

Malgré l'ombre grandissante d'un certain shadow-drop,n'a plus le choix de s'échauffer au mieux pour toucher le plus grand nombre, et se permet de nous délivrer ce matin un rapide trailer destiné aux retardataires. En bref un résumé du scénario, celui qui parlera d'un monde où une mystérieuse Peintresse dessine chaque année un chiffre (de plus en plus bas) sur ses toiles maudites, causant la mort de tous les êtres humains dont l'âge correspond. Le groupe dit « Expedition 33 » part en voyage pour mettre fin aux agissements de la Peintresse, conscient que la tâche est proche du suicide vu tous ceux qui ont échoué par le passé.Sortie prévue ce 24 avril sur PC, PS5, XBS et dans le Game Pass.