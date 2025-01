Donkey Kong Returns HD : trailer nostalgie à J-7

Pendant que des millions de joueurs attendent que Nintendo sorte de son mutisme, rappelons tout de même que la Switch première du nom a encore quelques mots à dire pour son fin de carrière, et on nous rappelle ici l'arrivée dans une semaine deavec cette bande-annonce pleine de nostalgie, destinée à montrer que l'intégralité des épisodes de la franchise seront donc disponibles sur l'hybride. Ou presque.Oui car étrangement,reste coincé dans les limbes (alors qu'il était bien disponible sur l'eShop Wii U), et tout cela ne nous fera pas oublier qu'il serait « sympa » de nous offrir de neuf : le dernier épisode inédit en date,, va tout de même avoir 11 ans le mois prochain...