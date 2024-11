Charts Japon : Dragon Quest III ne déçoit pas

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 11 au 17 novembre 2024, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Et la semaine est bien évidemment marquée par, l'une des rares franchises du milieu avecencore capable de nous faire des lancements « à la Nintendo » : 820.000 unités en 4 jours, donc probablement million-seller avec le dématérialisé. Une très joli performance pour une simple refonte graphique (avec ses options bonus) quand on sait queavait tapé 2,1 millions avec bien plus de budget (et il était inédit surtout).Remarquons en outre le retour pour x raison de, et la sortie en coup de vent du dernierqui n'a aucun rapport avec la Xbox One malgré son titre.Sur le hardware, c'est déjà le retour au classement habituel par une chute des ventes de PlayStation 5 suite au lancement remarqué du modèle Pro (représentant tout de même la moitié du quota cette semaine), pendant que la Xbox Series se permet un boost dans son coin.