Enfin un chiffre de ventes pour Alan Wake II

Dans son rapport fait aux investisseurs, Remedy annonce avoir vendu 1,8 millions d'exemplaires de, suite qui on rappelle est au poil de cul de la rentabilité totale (budget + marketing) si ce n'est pas déjà fait depuis le compte-rendu du début du mois.Quelques infos également concernant- Sortie de l'Ultimate Edition sur Mac le 12 février 2025.- Une MAJ gratuite arrivera début 2025 pour débloquer les anciens bonus de précommande.est considéré comme un « action-RPG ».N'oublions pas que cette dernière franchise aura droit l'année prochaine à, un spin-off orienté coop & GAAS à « prix moindre » et offert aux abonnés Game Pass Ultimate comme PS Plus Extra.