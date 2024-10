Black Ops 6 : un dernier trailer + pub Game Pass

Il reste 18 jours avant le lancement de, indéniable gros morceau commercial des fêtes comme chaque année même s'il faudra désormais prendre en compte dans les charts qu'une partie du public PC comme Xbox se tournera vers l'offre Game Pass, dont on nous fait la pub accompagnée d'un trailer de lancement en avance.Prévu le 25 octobre,reposera son contenu de départ sur une campagne solo, 16 cartes PVP et le mode Zombie fourni avec directement 2 maps. Le suivi sera comme de coutume gratuit, exception faite de tout ce qui touche aux skins (et Season Pass).